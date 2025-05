EXVG

Exverse is a new AI-powered free-to-play shooter that provides players with an unmatched and immersive gaming experience. With its intricate world customization, lore, and novel gameplay systems, all built on Unreal Engine 5. The Exverse universe encompasses three distinct planets, each with a unique set of offerings for players to explore. Players will be able to own, trade, sell & rent their in-game assets through our in-game marketplace.

NumeEXVG

PozițieNo.2607

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)1,39%

Ofertă află în circulație32 160 000

Ofertă maximă400 000 000

Ofertă totală400 000 000

Rată de circulație0.0804%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.16170033314868762,2024-05-27

Cel mai mic preț0.003097718623845186,2025-04-09

Lanț de blocuri publicBSC

Sector

Rețele sociale

