Mai multe despre ETHEREX
Informații de preț pentru ETHEREX
Ce este ETHEREX
Carte albă pentru ETHEREX
Pagina oficială pentru ETHEREX
Tokenomie pentru ETHEREX
Prognoza prețurilor pentru ETHEREX
Istoric ETHEREX
Ghid de cumpărare ETHEREX
Convertor valutar ETHEREX în fiduciar
ETHEREX Spot
Pre-piață
Earn
Airdrop+
Știri
Blog
Învață
Tokenomie pentru Etherex (ETHEREX)
Tokenomie și analiză de preț pentru Etherex (ETHEREX)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Etherex (ETHEREX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Informații despre Etherex (ETHEREX)
Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.
Tokenomie pentru Etherex (ETHEREX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Etherex (ETHEREX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri ETHEREX care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri ETHEREX care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru ETHEREX, explorează prețul în direct al tokenului ETHEREX!
Cum se cumpără ETHEREX
Te interesează să adaugi Etherex (ETHEREX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ETHEREX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.
Istoric de preț pentru Etherex (ETHEREX)
Analiza istoricului de preț pentru ETHEREX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.
Predicție de preț pentru ETHEREX
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ETHEREX? Pagina noastră de predicție de preț pentru ETHEREX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.
Citește și ia cunoștință de Acordul de utilizare și Politica de confidențialitate
Cumpără Etherex (ETHEREX)
Sumă
1 ETHEREX = 0.06156 USD
Tranzacționează Etherex (ETHEREX)
ÎN TENDINȚE
Criptomonedele care sunt în prezent în tendințe și care atrag o atenție semnificativă pe piață
TOP volum
Criptomonedele cu cel mai mare volum de tranzacționare
Nou adăugat
Criptomonede recent listate care sunt disponibile pentru tranzacționare
Câștigători de top
Câștigători de top cripto pe 24 h pe care fiecare trader ar trebui să îi urmărească