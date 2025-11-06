BursăDEX+
Prețul în timp real pentru Etherex astăzi este 0.1094 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru ETHEREX în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru ETHEREX pe MEXC acum.

Mai multe despre ETHEREX

Informații de preț pentru ETHEREX

Ce este ETHEREX

Carte albă pentru ETHEREX

Pagina oficială pentru ETHEREX

Tokenomie pentru ETHEREX

Prognoza prețurilor pentru ETHEREX

Istoric ETHEREX

Ghid de cumpărare ETHEREX

Convertor valutar ETHEREX în fiduciar

ETHEREX Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Etherex

Pret Etherex (ETHEREX)

Preț în timp real pentru 1 ETHEREX în USD:

$0.1103
$0.1103$0.1103
+3.47%1D
USD
Etherex (ETHEREX) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:47:37 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Etherex (ETHEREX) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.1058
$ 0.1058$ 0.1058
Minim 24 h
$ 0.1154
$ 0.1154$ 0.1154
Maxim 24 h

$ 0.1058
$ 0.1058$ 0.1058

$ 0.1154
$ 0.1154$ 0.1154

--
----

--
----

-0.82%

+3.47%

-30.50%

-30.50%

Prețul în timp real pentru Etherex (ETHEREX) este $ 0.1094. În ultimele 24 de ore, tokenul ETHEREX a fost tranzacționat între un minim de $ 0.1058 și un maxim de $ 0.1154, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru ETHEREX este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, ETHEREX s-a modificat cu -0.82% în decursul ultimei ore, cu +3.47% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -30.50% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Etherex (ETHEREX)

--
----

$ 56.26K
$ 56.26K$ 56.26K

$ 38.29M
$ 38.29M$ 38.29M

--
----

350,000,000
350,000,000 350,000,000

LINEA

Capitalizarea de piață actuală pentru Etherex este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 56.26K. Oferta aflată în circulație pentru ETHEREX este --, cu o ofertă totală de 350000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 38.29M.

Istoric de preț pentru Etherex (ETHEREX) USD

Urmărește modificările de preț pentru Etherex pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ +0.003699+3.47%
30 de zile$ -0.2506-69.62%
60 de zile$ -0.4769-81.35%
90 de zile$ -0.2878-72.46%
Modificare de preț astăzi pentru Etherex

Astăzi, ETHEREX a înregistrat o modificare de $ +0.003699 (+3.47%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Etherex

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.2506 (-69.62%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Etherex

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, ETHEREX a văzut o modificare de $ -0.4769 (-81.35%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Etherex

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.2878 (-72.46%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Etherex (ETHEREX)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Etherex.

Ce este Etherex (ETHEREX)

Etherex is an evolution of Nile on Linea, incorporating the highly successful tokenomics and incentive structures made famous by Ramses v3 technology (e.g. Shadow on Sonic). With 100% of fees and incentives going to token holders, and no team unlocks, Etherex, true to its name, is maximally user aligned.

Tokenul Etherex este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Etherex. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru ETHEREX pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Etherex pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Etherex fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Etherex (USD)

Ce valoare va avea Etherex (ETHEREX) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Etherex (ETHEREX) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Etherex.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Etherex!

Tokenomie pentru Etherex (ETHEREX)

Înțelegerea tokenomică a Etherex (ETHEREX) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru ETHEREX!

Cum se cumpără Etherex (ETHEREX)

Vrei să știi cum să cumperi Etherex? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Etherex cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

ETHEREX în monede locale

1 Etherex(ETHEREX) în VND
2,878.861
1 Etherex(ETHEREX) în AUD
A$0.168476
1 Etherex(ETHEREX) în GBP
0.083144
1 Etherex(ETHEREX) în EUR
0.094084
1 Etherex(ETHEREX) în USD
$0.1094
1 Etherex(ETHEREX) în MYR
RM0.457292
1 Etherex(ETHEREX) în TRY
4.606834
1 Etherex(ETHEREX) în JPY
¥16.7382
1 Etherex(ETHEREX) în ARS
ARS$158.779878
1 Etherex(ETHEREX) în RUB
8.878904
1 Etherex(ETHEREX) în INR
9.695028
1 Etherex(ETHEREX) în IDR
Rp1,823.332604
1 Etherex(ETHEREX) în PHP
6.44913
1 Etherex(ETHEREX) în EGP
￡E.5.173526
1 Etherex(ETHEREX) în BRL
R$0.584196
1 Etherex(ETHEREX) în CAD
C$0.154254
1 Etherex(ETHEREX) în BDT
13.347894
1 Etherex(ETHEREX) în NGN
157.183732
1 Etherex(ETHEREX) în COP
$417.556826
1 Etherex(ETHEREX) în ZAR
R.1.899184
1 Etherex(ETHEREX) în UAH
4.601364
1 Etherex(ETHEREX) în TZS
T.Sh.268.7958
1 Etherex(ETHEREX) în VES
Bs24.3962
1 Etherex(ETHEREX) în CLP
$103.0548
1 Etherex(ETHEREX) în PKR
Rs30.920816
1 Etherex(ETHEREX) în KZT
57.547682
1 Etherex(ETHEREX) în THB
฿3.545654
1 Etherex(ETHEREX) în TWD
NT$3.38593
1 Etherex(ETHEREX) în AED
د.إ0.401498
1 Etherex(ETHEREX) în CHF
Fr0.08752
1 Etherex(ETHEREX) în HKD
HK$0.850038
1 Etherex(ETHEREX) în AMD
֏41.83456
1 Etherex(ETHEREX) în MAD
.د.م1.018514
1 Etherex(ETHEREX) în MXN
$2.035934
1 Etherex(ETHEREX) în SAR
ريال0.41025
1 Etherex(ETHEREX) în ETB
Br16.791806
1 Etherex(ETHEREX) în KES
KSh14.127916
1 Etherex(ETHEREX) în JOD
د.أ0.0775646
1 Etherex(ETHEREX) în PLN
0.402592
1 Etherex(ETHEREX) în RON
лв0.48136
1 Etherex(ETHEREX) în SEK
kr1.049146
1 Etherex(ETHEREX) în BGN
лв0.184886
1 Etherex(ETHEREX) în HUF
Ft36.612898
1 Etherex(ETHEREX) în CZK
2.307246
1 Etherex(ETHEREX) în KWD
د.ك0.0335858
1 Etherex(ETHEREX) în ILS
0.356644
1 Etherex(ETHEREX) în BOB
Bs0.75486
1 Etherex(ETHEREX) în AZN
0.18598
1 Etherex(ETHEREX) în TJS
SM1.008668
1 Etherex(ETHEREX) în GEL
0.296474
1 Etherex(ETHEREX) în AOA
Kz99.81656
1 Etherex(ETHEREX) în BHD
.د.ب0.0412438
1 Etherex(ETHEREX) în BMD
$0.1094
1 Etherex(ETHEREX) în DKK
kr0.707818
1 Etherex(ETHEREX) în HNL
L2.875032
1 Etherex(ETHEREX) în MUR
5.0324
1 Etherex(ETHEREX) în NAD
$1.900278
1 Etherex(ETHEREX) în NOK
kr1.118068
1 Etherex(ETHEREX) în NZD
$0.193638
1 Etherex(ETHEREX) în PAB
B/.0.1094
1 Etherex(ETHEREX) în PGK
K0.467138
1 Etherex(ETHEREX) în QAR
ر.ق0.398216
1 Etherex(ETHEREX) în RSD
дин.11.118322
1 Etherex(ETHEREX) în UZS
soʻm1,302.380744
1 Etherex(ETHEREX) în ALL
L9.175378
1 Etherex(ETHEREX) în ANG
ƒ0.195826
1 Etherex(ETHEREX) în AWG
ƒ0.19692
1 Etherex(ETHEREX) în BBD
$0.2188
1 Etherex(ETHEREX) în BAM
KM0.184886
1 Etherex(ETHEREX) în BIF
Fr322.6206
1 Etherex(ETHEREX) în BND
$0.14222
1 Etherex(ETHEREX) în BSD
$0.1094
1 Etherex(ETHEREX) în JMD
$17.54229
1 Etherex(ETHEREX) în KHR
439.356964
1 Etherex(ETHEREX) în KMF
Fr46.6044
1 Etherex(ETHEREX) în LAK
2,378.260822
1 Etherex(ETHEREX) în LKR
රු33.352778
1 Etherex(ETHEREX) în MDL
L1.871834
1 Etherex(ETHEREX) în MGA
Ar492.7923
1 Etherex(ETHEREX) în MOP
P0.8752
1 Etherex(ETHEREX) în MVR
1.68476
1 Etherex(ETHEREX) în MWK
MK189.60114
1 Etherex(ETHEREX) în MZN
MT6.99613
1 Etherex(ETHEREX) în NPR
रु15.50198
1 Etherex(ETHEREX) în PYG
775.8648
1 Etherex(ETHEREX) în RWF
Fr158.9582
1 Etherex(ETHEREX) în SBD
$0.899268
1 Etherex(ETHEREX) în SCR
1.503156
1 Etherex(ETHEREX) în SRD
$4.2119
1 Etherex(ETHEREX) în SVC
$0.956156
1 Etherex(ETHEREX) în SZL
L1.89809
1 Etherex(ETHEREX) în TMT
m0.3829
1 Etherex(ETHEREX) în TND
د.ت0.3237146
1 Etherex(ETHEREX) în TTD
$0.740638
1 Etherex(ETHEREX) în UGX
Sh382.4624
1 Etherex(ETHEREX) în XAF
Fr62.1392
1 Etherex(ETHEREX) în XCD
$0.29538
1 Etherex(ETHEREX) în XOF
Fr62.1392
1 Etherex(ETHEREX) în XPF
Fr11.2682
1 Etherex(ETHEREX) în BWP
P1.47143
1 Etherex(ETHEREX) în BZD
$0.219894
1 Etherex(ETHEREX) în CVE
$10.467392
1 Etherex(ETHEREX) în DJF
Fr19.4732
1 Etherex(ETHEREX) în DOP
$7.036608
1 Etherex(ETHEREX) în DZD
د.ج14.274512
1 Etherex(ETHEREX) în FJD
$0.249432
1 Etherex(ETHEREX) în GNF
Fr951.233
1 Etherex(ETHEREX) în GTQ
Q0.838004
1 Etherex(ETHEREX) în GYD
$22.882104
1 Etherex(ETHEREX) în ISK
kr13.7844

Resursă Etherex

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Etherex, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Etherex oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Etherex

Cât valorează Etherex (ETHEREX) astăzi?
Prețul pe viu pentru ETHEREX în USD este 0.1094 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru ETHEREX în USD?
Prețul actual pentru ETHEREX la USD este $ 0.1094. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Etherex?
Capitalizarea de piață pentru ETHEREX este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru ETHEREX?
Ofertă aflată în circulație pentru ETHEREX este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru ETHEREX?
ETHEREX a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru ETHEREX?
ETHEREX a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru ETHEREX?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru ETHEREX este $ 56.26K USD.
Va crește ETHEREX în acest an?
ETHEREX ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru ETHEREX pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:47:37 (UTC+8)

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator ETHEREX în USD

Sumă

ETHEREX
ETHEREX
USD
USD

1 ETHEREX = 0.1094 USD

Tranzacționează ETHEREX

ETHEREX/USDT
$0.1103
$0.1103$0.1103
+3.18%

