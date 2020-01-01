Tokenomie pentru TEH EPIK DUCK (EPIK) Descoperă informații cheie despre TEH EPIK DUCK (EPIK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre TEH EPIK DUCK (EPIK) Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago. Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago. Pagină de internet oficială: https://epikduckcoin.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/3BgwJ8b7b9hHX4sgfZ2KJhv9496CoVfsMK2YePevsBRw Cumpără EPIK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru TEH EPIK DUCK (EPIK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru TEH EPIK DUCK (EPIK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 846.67M $ 846.67M $ 846.67M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Maxim dintotdeauna: $ 0.043943 $ 0.043943 $ 0.043943 Minim dintotdeauna: $ 0.001254185296328304 $ 0.001254185296328304 $ 0.001254185296328304 Preț curent: $ 0.003251 $ 0.003251 $ 0.003251 Află mai mult despre prețul tokenului TEH EPIK DUCK (EPIK)

Tokenomie pentru TEH EPIK DUCK (EPIK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru TEH EPIK DUCK (EPIK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EPIK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EPIK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EPIK, explorează prețul în direct al tokenului EPIK!

Cum se cumpără EPIK Te interesează să adaugi TEH EPIK DUCK (EPIK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EPIK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra EPIK pe MEXC!

Istoric de preț pentru TEH EPIK DUCK (EPIK) Analiza istoricului de preț pentru EPIK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru EPIK!

Predicție de preț pentru EPIK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EPIK? Pagina noastră de predicție de preț pentru EPIK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EPIK!

