Tokenomie pentru AKEDO (AKE) Descoperă informații cheie despre AKEDO (AKE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru AKEDO (AKE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AKEDO (AKE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.08M $ 8.08M $ 8.08M Ofertă totală: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ofertă aflată în circulație: $ 22.80B $ 22.80B $ 22.80B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 35.45M $ 35.45M $ 35.45M Maxim dintotdeauna: $ 0.0032579 $ 0.0032579 $ 0.0032579 Minim dintotdeauna: $ 0.000321199084662874 $ 0.000321199084662874 $ 0.000321199084662874 Preț curent: $ 0.0003545 $ 0.0003545 $ 0.0003545 Află mai mult despre prețul tokenului AKEDO (AKE) Cumpără AKE acum!

Informații despre AKEDO (AKE) AKEDO is a vibe coding Game & Content Creation Engine and Launchpad that leverages AI agents to improve development efficiency 100x over traditional LLM solutions. AKEDO's platform enables multiple revenue streams for both the protocol and game creators, everyone can create game collections and one-click launch collection tokens. AKEDO is a vibe coding Game & Content Creation Engine and Launchpad that leverages AI agents to improve development efficiency 100x over traditional LLM solutions. AKEDO's platform enables multiple revenue streams for both the protocol and game creators, everyone can create game collections and one-click launch collection tokens. Pagină de internet oficială: https://learn.akedo.fun Carte albă: https://akedo-1.gitbook.io/akedo-whitepaper Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x2c3a8Ee94dDD97244a93Bc48298f97d2C412F7Db

Tokenomie pentru AKEDO (AKE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AKEDO (AKE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AKE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AKE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AKE, explorează prețul în direct al tokenului AKE!

Istoric de preț pentru AKEDO (AKE) Analiza istoricului de preț pentru AKE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AKE! Predicție de preț pentru AKE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AKE? Pagina noastră de predicție de preț pentru AKE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AKE!

