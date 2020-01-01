Tokenomie pentru GEODNET (GEOD) Descoperă informații cheie despre GEODNET (GEOD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre GEODNET (GEOD) GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems. GEODNET is a web3.0 blockchain-based highly-reliable RTK Network using DePIN principles. RTK (Real-Time Kinematics) enables a 100x improvement in position accuracy as compared to standalone GPS. GEODNET's global RTK Network naturally complements on-device sensors such as Cameras, LiDAR, and IMU's to power AI-based Autonomous Systems. Pagină de internet oficială: https://www.geodnet.com Carte albă: https://www.geodnet.com/file/Geodnet%20whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/7JA5eZdCzztSfQbJvS8aVVxMFfd81Rs9VvwnocV1mKHu Cumpără GEOD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru GEODNET (GEOD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru GEODNET (GEOD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 51.82M $ 51.82M $ 51.82M Ofertă totală: $ 989.29M $ 989.29M $ 989.29M Ofertă aflată în circulație: $ 317.16M $ 317.16M $ 317.16M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 163.40M $ 163.40M $ 163.40M Maxim dintotdeauna: $ 0.3899 $ 0.3899 $ 0.3899 Minim dintotdeauna: $ 0.008935486253898114 $ 0.008935486253898114 $ 0.008935486253898114 Preț curent: $ 0.1634 $ 0.1634 $ 0.1634 Află mai mult despre prețul tokenului GEODNET (GEOD)

Tokenomie pentru GEODNET (GEOD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru GEODNET (GEOD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri GEOD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri GEOD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru GEOD, explorează prețul în direct al tokenului GEOD!

Cum se cumpără GEOD Te interesează să adaugi GEODNET (GEOD) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru GEOD, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra GEOD pe MEXC!

Istoric de preț pentru GEODNET (GEOD) Analiza istoricului de preț pentru GEOD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru GEOD!

Predicție de preț pentru GEOD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta GEOD? Pagina noastră de predicție de preț pentru GEOD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul GEOD!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!