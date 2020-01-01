Tokenomie pentru dKloud (DKT) Descoperă informații cheie despre dKloud (DKT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre dKloud (DKT) dKloud offers a cost-effective and scalable alternative to traditional cloud solutions by bridging Decentralized Cloud Resources (DePIN) to enterprise customers. Our mission is to connect Infrastructure, Resource Orchestration, Performance Metrics. dKloud offers a cost-effective and scalable alternative to traditional cloud solutions by bridging Decentralized Cloud Resources (DePIN) to enterprise customers. Our mission is to connect Infrastructure, Resource Orchestration, Performance Metrics. Pagină de internet oficială: https://www.dkloud.io/ Carte albă: https://docsend.com/view/tjryb7376jt4qd3n Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x3A5d531c282eb99d9257a2A2E92484e1C2Ec71CC Cumpără DKT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru dKloud (DKT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru dKloud (DKT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.74M $ 6.74M $ 6.74M Maxim dintotdeauna: $ 0.0297 $ 0.0297 $ 0.0297 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.006736 $ 0.006736 $ 0.006736 Află mai mult despre prețul tokenului dKloud (DKT)

Tokenomie pentru dKloud (DKT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru dKloud (DKT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DKT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DKT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DKT, explorează prețul în direct al tokenului DKT!

Cum se cumpără DKT Te interesează să adaugi dKloud (DKT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DKT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DKT pe MEXC!

Istoric de preț pentru dKloud (DKT) Analiza istoricului de preț pentru DKT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DKT!

Predicție de preț pentru DKT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DKT? Pagina noastră de predicție de preț pentru DKT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DKT!

