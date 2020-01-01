Tokenomie pentru Degen (DEGEN) Descoperă informații cheie despre Degen (DEGEN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Degen (DEGEN) Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts. Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts. Pagină de internet oficială: https://www.degen.tips/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/A7n89LqW67HJKzJkdWZa2xojuK4N5GBKHz3dfjATCZPz Cumpără DEGEN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Degen (DEGEN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Degen (DEGEN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 62.01M $ 62.01M $ 62.01M Ofertă totală: $ 36.96B $ 36.96B $ 36.96B Ofertă aflată în circulație: $ 21.45B $ 21.45B $ 21.45B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 106.86M $ 106.86M $ 106.86M Maxim dintotdeauna: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Minim dintotdeauna: $ 0.000000811763929504 $ 0.000000811763929504 $ 0.000000811763929504 Preț curent: $ 0.002891 $ 0.002891 $ 0.002891 Află mai mult despre prețul tokenului Degen (DEGEN)

Tokenomie pentru Degen (DEGEN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Degen (DEGEN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DEGEN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DEGEN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DEGEN, explorează prețul în direct al tokenului DEGEN!

Cum se cumpără DEGEN Te interesează să adaugi Degen (DEGEN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DEGEN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DEGEN pe MEXC!

Istoric de preț pentru Degen (DEGEN) Analiza istoricului de preț pentru DEGEN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DEGEN!

Predicție de preț pentru DEGEN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DEGEN? Pagina noastră de predicție de preț pentru DEGEN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DEGEN!

