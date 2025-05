DEGEN

Degen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.

NumeDEGEN

PozițieNo.478

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.15%

Ofertă află în circulație14,179,608,879

Ofertă maximă36,965,935,954

Ofertă totală36,965,935,954

Rată de circulație0.3835%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.06943421122899052,2024-02-24

Cel mai mic preț0.000000811763929504,2024-01-07

Lanț de blocuri publicBASE

IntroducereDegen (DEGENBASE) started as a reward token for participants in the Farcaster Degen channel. What began as a meme coin now boasts a substantial following of developers, crypto content creators, and enthusiasts.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.