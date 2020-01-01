Tokenomie pentru Cross The Ages (CTA) Descoperă informații cheie despre Cross The Ages (CTA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Cross The Ages (CTA) Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World. Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World. Pagină de internet oficială: https://www.crosstheages.com/ Carte albă: https://whitepaper.crosstheages.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/CTAyri1T4d1QRfnmtSRpEsPS5tyH6shA1WTskhybmrMT Cumpără CTA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Cross The Ages (CTA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Cross The Ages (CTA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 21.24M $ 21.24M $ 21.24M Ofertă totală: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ofertă aflată în circulație: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.24M $ 21.24M $ 21.24M Maxim dintotdeauna: $ 0.4637 $ 0.4637 $ 0.4637 Minim dintotdeauna: $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 $ 0.01308060535556775 Preț curent: $ 0.04247 $ 0.04247 $ 0.04247 Află mai mult despre prețul tokenului Cross The Ages (CTA)

Tokenomie pentru Cross The Ages (CTA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Cross The Ages (CTA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CTA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CTA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CTA, explorează prețul în direct al tokenului CTA!

Cum se cumpără CTA Te interesează să adaugi Cross The Ages (CTA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CTA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CTA pe MEXC!

Istoric de preț pentru Cross The Ages (CTA) Analiza istoricului de preț pentru CTA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CTA!

Predicție de preț pentru CTA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CTA? Pagina noastră de predicție de preț pentru CTA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CTA!

