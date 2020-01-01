Tokenomie pentru USUAL (USUAL) Descoperă informații cheie despre USUAL (USUAL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre USUAL (USUAL) Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token. Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token. Pagină de internet oficială: https://usual.money/ Carte albă: https://docs.usual.money/start-here/why-usual Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xC4441c2BE5d8fA8126822B9929CA0b81Ea0DE38E Cumpără USUAL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru USUAL (USUAL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru USUAL (USUAL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 62.46M $ 62.46M $ 62.46M Ofertă totală: $ 1.42B $ 1.42B $ 1.42B Ofertă aflată în circulație: $ 1.23B $ 1.23B $ 1.23B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 202.40M $ 202.40M $ 202.40M Maxim dintotdeauna: $ 1.6531 $ 1.6531 $ 1.6531 Minim dintotdeauna: $ 0.05335382848554011 $ 0.05335382848554011 $ 0.05335382848554011 Preț curent: $ 0.0506 $ 0.0506 $ 0.0506 Află mai mult despre prețul tokenului USUAL (USUAL)

Tokenomie pentru USUAL (USUAL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru USUAL (USUAL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri USUAL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri USUAL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru USUAL, explorează prețul în direct al tokenului USUAL!

Cum se cumpără USUAL Te interesează să adaugi USUAL (USUAL) în portofelul tău?

Istoric de preț pentru USUAL (USUAL) Analiza istoricului de preț pentru USUAL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru USUAL!

Predicție de preț pentru USUAL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta USUAL? Pagina noastră de predicție de preț pentru USUAL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul USUAL!

