Cross The Ages is first and foremost a multimedia Intellectual Property (IP) grounded in a futuristic fantasy meets sci-fi epic narrative that forms the foundation of an experiential ecosystem blending virtual and real worlds. The CTA ecosystem will include gaming, E-sports, animation, collectibles, as well as an underlying gaming investment model where investment in the gaming virtual World of Artellium can translate into the renewable energy transition through clean energy production in the real World.

PozițieNo.876

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.06%

Ofertă află în circulație498,954,112.5756638

Ofertă maximă500,000,000

Ofertă totală500,000,000

Rată de circulație0.9979%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.4626006490895327,2024-05-17

Cel mai mic preț0.01308060535556775,2025-02-03

Lanț de blocuri publicETH

