Informații despre Carbon Browser (CSIX) Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC. Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC. Pagină de internet oficială: https://carbon.website/ Carte albă: https://carbon.website/whitepaper/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x04756126f044634c9a0f0e985e60c88a51acc206 Cumpără CSIX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Carbon Browser (CSIX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Carbon Browser (CSIX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 722.58K $ 722.58K $ 722.58K Ofertă totală: $ 939.60M $ 939.60M $ 939.60M Ofertă aflată în circulație: $ 396.59M $ 396.59M $ 396.59M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Maxim dintotdeauna: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Minim dintotdeauna: $ 0.001839319527464549 $ 0.001839319527464549 $ 0.001839319527464549 Preț curent: $ 0.001822 $ 0.001822 $ 0.001822 Află mai mult despre prețul tokenului Carbon Browser (CSIX)

Tokenomie pentru Carbon Browser (CSIX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Carbon Browser (CSIX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CSIX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CSIX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CSIX, explorează prețul în direct al tokenului CSIX!

Istoric de preț pentru Carbon Browser (CSIX) Analiza istoricului de preț pentru CSIX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CSIX!

Predicție de preț pentru CSIX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CSIX? Pagina noastră de predicție de preț pentru CSIX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CSIX!

