CSIX

Carbon is a free and open-source web browser developed by Carbon X Labs based on a custom fork of the Chromium web browser and its powerful Blink engine. Carbon is a privacy-focused browser, which automatically blocks online ads and website trackers by default.Carbon browser is fast, private and secure web browser for Android devices and soon for iOS, Mac OS, and PC.

NumeCSIX

PozițieNo.1666

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.54%

Ofertă află în circulație396,585,068

Ofertă maximă0

Ofertă totală939,599,261.3839558

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.43147586530127835,2023-02-19

Cel mai mic preț0.005612893917032366,2025-05-31

Lanț de blocuri publicBSC

