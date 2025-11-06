Ce este ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

Predicție de preț pentru ChainOpera AI (USD)

Ce valoare va avea ChainOpera AI (COAI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale ChainOpera AI (COAI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru ChainOpera AI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru ChainOpera AI!

Tokenomie pentru ChainOpera AI (COAI)

Înțelegerea tokenomică a ChainOpera AI (COAI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru COAI!

Resursă ChainOpera AI

Pentru o înțelegere mai aprofundată a ChainOpera AI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre ChainOpera AI Cât valorează ChainOpera AI (COAI) astăzi? Prețul pe viu pentru COAI în USD este 0.8724 USD , actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață. Care este prețul actual pentru COAI în USD? $ 0.8724 . Consultă Prețul actual pentru COAI la USD este. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor. Care este capitalizarea de piață pentru ChainOpera AI? Capitalizarea de piață pentru COAI este -- USD . Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia. Care este oferta aflată în circulație pentru COAI? Ofertă aflată în circulație pentru COAI este -- USD . Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru COAI? COAI a obținut un preț ATH de -- USD . Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru COAI? COAI a avut un preț ATL de -- USD . Care este volumul de tranzacționare pentru COAI? Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru COAI este $ 2.90M USD . Va crește COAI în acest an? COAI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru COAI pentru o analiză mai aprofundată.

Actualizări importante din industrie pentru ChainOpera AI (COAI)

