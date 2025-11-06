BursăDEX+
Prețul în timp real pentru ChainOpera AI astăzi este 0.8724 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru COAI în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru COAI pe MEXC acum.

Mai multe despre COAI

Informații de preț pentru COAI

Ce este COAI

Carte albă pentru COAI

Pagina oficială pentru COAI

Tokenomie pentru COAI

Prognoza prețurilor pentru COAI

Istoric COAI

Ghid de cumpărare COAI

Convertor valutar COAI în fiduciar

COAI Spot

Contracte la termenCOAI USDT-M

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo ChainOpera AI

Pret ChainOpera AI (COAI)

Preț în timp real pentru 1 COAI în USD:

$0.8758
$0.8758$0.8758
-11.76%1D
USD
ChainOpera AI (COAI) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:40:38 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru ChainOpera AI (COAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.8274
$ 0.8274$ 0.8274
Minim 24 h
$ 1
$ 1$ 1
Maxim 24 h

$ 0.8274
$ 0.8274$ 0.8274

$ 1
$ 1$ 1

--
----

--
----

+1.44%

-11.76%

-59.43%

-59.43%

Prețul în timp real pentru ChainOpera AI (COAI) este $ 0.8724. În ultimele 24 de ore, tokenul COAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.8274 și un maxim de $ 1, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru COAI este --, în timp ce prețul minim dintotdeauna este --.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, COAI s-a modificat cu +1.44% în decursul ultimei ore, cu -11.76% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -59.43% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața ChainOpera AI (COAI)

--
----

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

$ 872.40M
$ 872.40M$ 872.40M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Capitalizarea de piață actuală pentru ChainOpera AI este --, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 2.90M. Oferta aflată în circulație pentru COAI este --, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 872.40M.

Istoric de preț pentru ChainOpera AI (COAI) USD

Urmărește modificările de preț pentru ChainOpera AI pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.11672-11.76%
30 de zile$ -2.2405-71.98%
60 de zile$ +0.7924+990.50%
90 de zile$ +0.7924+990.50%
Modificare de preț astăzi pentru ChainOpera AI

Astăzi, COAI a înregistrat o modificare de $ -0.11672 (-11.76%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru ChainOpera AI

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -2.2405 (-71.98%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru ChainOpera AI

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, COAI a văzut o modificare de $ +0.7924 (+990.50%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru ChainOpera AI

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ +0.7924 (+990.50%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru ChainOpera AI (COAI)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru ChainOpera AI.

Ce este ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

Tokenul ChainOpera AI este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile ChainOpera AI. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru COAI pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre ChainOpera AI pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare ChainOpera AI fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru ChainOpera AI (USD)

Ce valoare va avea ChainOpera AI (COAI) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale ChainOpera AI (COAI) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru ChainOpera AI.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru ChainOpera AI!

Tokenomie pentru ChainOpera AI (COAI)

Înțelegerea tokenomică a ChainOpera AI (COAI) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru COAI!

Cum se cumpără ChainOpera AI (COAI)

Vrei să știi cum să cumperi ChainOpera AI? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra ChainOpera AI cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

COAI în monede locale

1 ChainOpera AI(COAI) în VND
22,957.206
1 ChainOpera AI(COAI) în AUD
A$1.343496
1 ChainOpera AI(COAI) în GBP
0.663024
1 ChainOpera AI(COAI) în EUR
0.750264
1 ChainOpera AI(COAI) în USD
$0.8724
1 ChainOpera AI(COAI) în MYR
RM3.646632
1 ChainOpera AI(COAI) în TRY
36.736764
1 ChainOpera AI(COAI) în JPY
¥133.4772
1 ChainOpera AI(COAI) în ARS
ARS$1,266.175188
1 ChainOpera AI(COAI) în RUB
70.803984
1 ChainOpera AI(COAI) în INR
77.312088
1 ChainOpera AI(COAI) în IDR
Rp14,539.994184
1 ChainOpera AI(COAI) în PHP
51.42798
1 ChainOpera AI(COAI) în EGP
￡E.41.255796
1 ChainOpera AI(COAI) în BRL
R$4.658616
1 ChainOpera AI(COAI) în CAD
C$1.230084
1 ChainOpera AI(COAI) în BDT
106.441524
1 ChainOpera AI(COAI) în NGN
1,253.446872
1 ChainOpera AI(COAI) în COP
$3,329.767596
1 ChainOpera AI(COAI) în ZAR
R.15.144864
1 ChainOpera AI(COAI) în UAH
36.693144
1 ChainOpera AI(COAI) în TZS
T.Sh.2,143.4868
1 ChainOpera AI(COAI) în VES
Bs194.5452
1 ChainOpera AI(COAI) în CLP
$821.8008
1 ChainOpera AI(COAI) în PKR
Rs246.575136
1 ChainOpera AI(COAI) în KZT
458.908572
1 ChainOpera AI(COAI) în THB
฿28.274484
1 ChainOpera AI(COAI) în TWD
NT$27.00078
1 ChainOpera AI(COAI) în AED
د.إ3.201708
1 ChainOpera AI(COAI) în CHF
Fr0.69792
1 ChainOpera AI(COAI) în HKD
HK$6.778548
1 ChainOpera AI(COAI) în AMD
֏333.60576
1 ChainOpera AI(COAI) în MAD
.د.م8.122044
1 ChainOpera AI(COAI) în MXN
$16.235364
1 ChainOpera AI(COAI) în SAR
ريال3.2715
1 ChainOpera AI(COAI) în ETB
Br133.904676
1 ChainOpera AI(COAI) în KES
KSh112.661736
1 ChainOpera AI(COAI) în JOD
د.أ0.6185316
1 ChainOpera AI(COAI) în PLN
3.210432
1 ChainOpera AI(COAI) în RON
лв3.83856
1 ChainOpera AI(COAI) în SEK
kr8.366316
1 ChainOpera AI(COAI) în BGN
лв1.474356
1 ChainOpera AI(COAI) în HUF
Ft291.966108
1 ChainOpera AI(COAI) în CZK
18.398916
1 ChainOpera AI(COAI) în KWD
د.ك0.2678268
1 ChainOpera AI(COAI) în ILS
2.844024
1 ChainOpera AI(COAI) în BOB
Bs6.01956
1 ChainOpera AI(COAI) în AZN
1.48308
1 ChainOpera AI(COAI) în TJS
SM8.043528
1 ChainOpera AI(COAI) în GEL
2.364204
1 ChainOpera AI(COAI) în AOA
Kz795.97776
1 ChainOpera AI(COAI) în BHD
.د.ب0.3288948
1 ChainOpera AI(COAI) în BMD
$0.8724
1 ChainOpera AI(COAI) în DKK
kr5.644428
1 ChainOpera AI(COAI) în HNL
L22.926672
1 ChainOpera AI(COAI) în MUR
40.1304
1 ChainOpera AI(COAI) în NAD
$15.153588
1 ChainOpera AI(COAI) în NOK
kr8.915928
1 ChainOpera AI(COAI) în NZD
$1.544148
1 ChainOpera AI(COAI) în PAB
B/.0.8724
1 ChainOpera AI(COAI) în PGK
K3.725148
1 ChainOpera AI(COAI) în QAR
ر.ق3.175536
1 ChainOpera AI(COAI) în RSD
дин.88.662012
1 ChainOpera AI(COAI) în UZS
soʻm10,385.712624
1 ChainOpera AI(COAI) în ALL
L73.168188
1 ChainOpera AI(COAI) în ANG
ƒ1.561596
1 ChainOpera AI(COAI) în AWG
ƒ1.57032
1 ChainOpera AI(COAI) în BBD
$1.7448
1 ChainOpera AI(COAI) în BAM
KM1.474356
1 ChainOpera AI(COAI) în BIF
Fr2,572.7076
1 ChainOpera AI(COAI) în BND
$1.13412
1 ChainOpera AI(COAI) în BSD
$0.8724
1 ChainOpera AI(COAI) în JMD
$139.88934
1 ChainOpera AI(COAI) în KHR
3,503.610744
1 ChainOpera AI(COAI) în KMF
Fr371.6424
1 ChainOpera AI(COAI) în LAK
18,965.217012
1 ChainOpera AI(COAI) în LKR
රු265.968588
1 ChainOpera AI(COAI) în MDL
L14.926764
1 ChainOpera AI(COAI) în MGA
Ar3,929.7258
1 ChainOpera AI(COAI) în MOP
P6.9792
1 ChainOpera AI(COAI) în MVR
13.43496
1 ChainOpera AI(COAI) în MWK
MK1,511.95644
1 ChainOpera AI(COAI) în MZN
MT55.78998
1 ChainOpera AI(COAI) în NPR
रु123.61908
1 ChainOpera AI(COAI) în PYG
6,187.0608
1 ChainOpera AI(COAI) în RWF
Fr1,267.5972
1 ChainOpera AI(COAI) în SBD
$7.171128
1 ChainOpera AI(COAI) în SCR
11.986776
1 ChainOpera AI(COAI) în SRD
$33.5874
1 ChainOpera AI(COAI) în SVC
$7.624776
1 ChainOpera AI(COAI) în SZL
L15.13614
1 ChainOpera AI(COAI) în TMT
m3.0534
1 ChainOpera AI(COAI) în TND
د.ت2.5814316
1 ChainOpera AI(COAI) în TTD
$5.906148
1 ChainOpera AI(COAI) în UGX
Sh3,049.9104
1 ChainOpera AI(COAI) în XAF
Fr495.5232
1 ChainOpera AI(COAI) în XCD
$2.35548
1 ChainOpera AI(COAI) în XOF
Fr495.5232
1 ChainOpera AI(COAI) în XPF
Fr89.8572
1 ChainOpera AI(COAI) în BWP
P11.73378
1 ChainOpera AI(COAI) în BZD
$1.753524
1 ChainOpera AI(COAI) în CVE
$83.471232
1 ChainOpera AI(COAI) în DJF
Fr155.2872
1 ChainOpera AI(COAI) în DOP
$56.112768
1 ChainOpera AI(COAI) în DZD
د.ج113.830752
1 ChainOpera AI(COAI) în FJD
$1.989072
1 ChainOpera AI(COAI) în GNF
Fr7,585.518
1 ChainOpera AI(COAI) în GTQ
Q6.682584
1 ChainOpera AI(COAI) în GYD
$182.471184
1 ChainOpera AI(COAI) în ISK
kr109.9224

Resursă ChainOpera AI

Pentru o înțelegere mai aprofundată a ChainOpera AI, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web ChainOpera AI oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre ChainOpera AI

Cât valorează ChainOpera AI (COAI) astăzi?
Prețul pe viu pentru COAI în USD este 0.8724 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru COAI în USD?
Prețul actual pentru COAI la USD este $ 0.8724. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru ChainOpera AI?
Capitalizarea de piață pentru COAI este -- USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru COAI?
Ofertă aflată în circulație pentru COAI este -- USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru COAI?
COAI a obținut un preț ATH de -- USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru COAI?
COAI a avut un preț ATL de -- USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru COAI?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru COAI este $ 2.90M USD.
Va crește COAI în acest an?
COAI ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru COAI pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-11-06 23:40:38 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru ChainOpera AI (COAI)

Timp (UTC+8)TipInformații
11-07 01:12:41Actualizări din industrie
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Actualizări din industrie
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Actualizări din industrie
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Actualizări din industrie
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Date pe lanț
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Actualizări din industrie
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Știri populare

Cum sunt impozitate criptomonedele în România

November 6, 2025

De ce atâția oameni continuă să piardă bani în timpul unei creșteri a pieței?

October 6, 2025

Ascensiunea rețelelor Bitcoin Layer 2: Înțelegerea tehnologiei care transformă viitorul Bitcoin în 2025

October 6, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

