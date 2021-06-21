Tokenomie pentru swarm (BZZ) Descoperă informații cheie despre swarm (BZZ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre swarm (BZZ) Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain. Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain. Pagină de internet oficială: https://www.ethswarm.org/ Carte albă: https://www.ethswarm.org/swarm-whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x19062190b1925b5b6689d7073fdfc8c2976ef8cb Cumpără BZZ acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru swarm (BZZ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru swarm (BZZ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M Ofertă totală: $ 63.15M $ 63.15M $ 63.15M Ofertă aflată în circulație: $ 52.60M $ 52.60M $ 52.60M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 7.99M $ 7.99M $ 7.99M Maxim dintotdeauna: $ 28 $ 28 $ 28 Minim dintotdeauna: $ 0.12197999757777185 $ 0.12197999757777185 $ 0.12197999757777185 Preț curent: $ 0.1266 $ 0.1266 $ 0.1266 Află mai mult despre prețul tokenului swarm (BZZ)

Tokenomie pentru swarm (BZZ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru swarm (BZZ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BZZ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BZZ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BZZ, explorează prețul în direct al tokenului BZZ!

