Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

NumeBZZ

PozițieNo.1088

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.45%

Ofertă află în circulație52,600,660.90444622

Ofertă maximă63,149,437

Ofertă totală63,149,437

Rată de circulație0.8329%

Data emiterii2021-06-21 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna59.64320391,2021-06-21

Cel mai mic preț0.12197999757777185,2025-03-13

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

