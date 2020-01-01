Tokenomie pentru BNBXBT (BNBXBT) Descoperă informații cheie despre BNBXBT (BNBXBT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BNBXBT (BNBXBT) An AI agent on the BSC chain, similar to $AIXBT. An AI agent on the BSC chain, similar to $AIXBT. Pagină de internet oficială: https://www.website.com Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xA18BBdCd86e4178d10eCd9316667cfE4C4AA8717 Cumpără BNBXBT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BNBXBT (BNBXBT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BNBXBT (BNBXBT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Maxim dintotdeauna: $ 0.021 $ 0.021 $ 0.021 Minim dintotdeauna: $ 0.000085558656081416 $ 0.000085558656081416 $ 0.000085558656081416 Preț curent: $ 0.0013812 $ 0.0013812 $ 0.0013812 Află mai mult despre prețul tokenului BNBXBT (BNBXBT)

Tokenomie pentru BNBXBT (BNBXBT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BNBXBT (BNBXBT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BNBXBT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BNBXBT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BNBXBT, explorează prețul în direct al tokenului BNBXBT!

Istoric de preț pentru BNBXBT (BNBXBT) Analiza istoricului de preț pentru BNBXBT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BNBXBT!

Predicție de preț pentru BNBXBT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BNBXBT? Pagina noastră de predicție de preț pentru BNBXBT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BNBXBT!

