Tokenomie pentru Plasma (XPL) Descoperă informații cheie despre Plasma (XPL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru Plasma (XPL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Plasma (XPL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.95B $ 1.95B $ 1.95B Maxim dintotdeauna: $ 1.6938 $ 1.6938 $ 1.6938 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.195 $ 0.195 $ 0.195 Află mai mult despre prețul tokenului Plasma (XPL) Cumpără XPL acum!

Informații despre Plasma (XPL) Plasma is a high-performance Layer 1 blockchain purpose-built for stablecoins. Plasma is a high-performance Layer 1 blockchain purpose-built for stablecoins. Pagină de internet oficială: https://www.plasma.to/ Carte albă: https://docs.plasma.to/docs/get-started/introduction/start-here Explorator de blocuri: https://plasmascan.to/

Tokenomie pentru Plasma (XPL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Plasma (XPL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XPL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XPL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XPL, explorează prețul în direct al tokenului XPL!

Istoric de preț pentru Plasma (XPL) Analiza istoricului de preț pentru XPL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

