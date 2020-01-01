Tokenomie pentru BILLY (BILLY) Descoperă informații cheie despre BILLY (BILLY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BILLY (BILLY) BILLY is a meme coin on the Solana chain. BILLY is a meme coin on the Solana chain. Pagină de internet oficială: https://billysol.lol/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/3B5wuUrMEi5yATD7on46hKfej3pfmd7t1RKgrsN3pump Cumpără BILLY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BILLY (BILLY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BILLY (BILLY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Ofertă totală: $ 982.93M $ 982.93M $ 982.93M Ofertă aflată în circulație: $ 936.14M $ 936.14M $ 936.14M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.47M $ 2.47M $ 2.47M Maxim dintotdeauna: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Minim dintotdeauna: $ 0.001645490197145117 $ 0.001645490197145117 $ 0.001645490197145117 Preț curent: $ 0.002474 $ 0.002474 $ 0.002474 Află mai mult despre prețul tokenului BILLY (BILLY)

Tokenomie pentru BILLY (BILLY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BILLY (BILLY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BILLY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BILLY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BILLY, explorează prețul în direct al tokenului BILLY!

Cum se cumpără BILLY Te interesează să adaugi BILLY (BILLY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BILLY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BILLY pe MEXC!

Istoric de preț pentru BILLY (BILLY) Analiza istoricului de preț pentru BILLY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BILLY!

Predicție de preț pentru BILLY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BILLY? Pagina noastră de predicție de preț pentru BILLY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BILLY!

