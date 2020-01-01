Tokenomie pentru Layer3 (L3) Descoperă informații cheie despre Layer3 (L3), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Layer3 (L3) Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity. Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity. Pagină de internet oficială: https://layer3.xyz Carte albă: https://docs.layer3foundation.org/tokenomics Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x88909d489678dd17aa6d9609f89b0419bf78fd9a Cumpără L3 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Layer3 (L3) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Layer3 (L3), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 22.37M $ 22.37M $ 22.37M Ofertă totală: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Ofertă aflată în circulație: $ 784.68M $ 784.68M $ 784.68M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 95.03M $ 95.03M $ 95.03M Maxim dintotdeauna: $ 0.1565 $ 0.1565 $ 0.1565 Minim dintotdeauna: $ 0.02755259220758459 $ 0.02755259220758459 $ 0.02755259220758459 Preț curent: $ 0.02851 $ 0.02851 $ 0.02851 Află mai mult despre prețul tokenului Layer3 (L3)

Tokenomie pentru Layer3 (L3): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Layer3 (L3) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri L3 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri L3 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru L3, explorează prețul în direct al tokenului L3!

Cum se cumpără L3 Te interesează să adaugi Layer3 (L3) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru L3, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra L3 pe MEXC!

Istoric de preț pentru Layer3 (L3) Analiza istoricului de preț pentru L3 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru L3!

Predicție de preț pentru L3 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta L3? Pagina noastră de predicție de preț pentru L3 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul L3!

