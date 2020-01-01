Tokenomie pentru MEET48 (IDOL) Descoperă informații cheie despre MEET48 (IDOL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MEET48 (IDOL) The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications. The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications. Pagină de internet oficială: https://www.meet48.com Carte albă: https://github.com/MEET48 Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x3B4de3c7855C03bB9F50ea252cD2c9FA1125Ab07#balances Cumpără IDOL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MEET48 (IDOL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MEET48 (IDOL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 30.44M $ 30.44M $ 30.44M Ofertă totală: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Ofertă aflată în circulație: $ 902.40M $ 902.40M $ 902.40M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 161.90M $ 161.90M $ 161.90M Maxim dintotdeauna: $ 0.04284 $ 0.04284 $ 0.04284 Minim dintotdeauna: $ 0.010319240493670556 $ 0.010319240493670556 $ 0.010319240493670556 Preț curent: $ 0.03373 $ 0.03373 $ 0.03373 Află mai mult despre prețul tokenului MEET48 (IDOL)

Tokenomie pentru MEET48 (IDOL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MEET48 (IDOL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IDOL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IDOL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IDOL, explorează prețul în direct al tokenului IDOL!

Cum se cumpără IDOL Te interesează să adaugi MEET48 (IDOL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru IDOL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra IDOL pe MEXC!

Istoric de preț pentru MEET48 (IDOL) Analiza istoricului de preț pentru IDOL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru IDOL!

Predicție de preț pentru IDOL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta IDOL? Pagina noastră de predicție de preț pentru IDOL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul IDOL!

