Informații despre BEBE (BEBE) BEBE is a platform that integrates the Web3 game ecosystem. BEBE will become the circulating currency of Web3 games. Players can use BEBE to experience various Web3 games and perform Play to Earn experience in the game. BEBE is a platform that integrates the Web3 game ecosystem. BEBE will become the circulating currency of Web3 games. Players can use BEBE to experience various Web3 games and perform Play to Earn experience in the game. Pagină de internet oficială: https://www.bebe.global/ Carte albă: https://github.com/BEBE-RBD/BEBE-whitepaper/wiki/WHITE-PAPER Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x16120Ef3d353224222b0A257AD15B5eAec0525c5 Cumpără BEBE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BEBE (BEBE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BEBE (BEBE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 89.21M $ 89.21M $ 89.21M Maxim dintotdeauna: $ 0.00086287 $ 0.00086287 $ 0.00086287 Minim dintotdeauna: $ 0.000004997503988349 $ 0.000004997503988349 $ 0.000004997503988349 Preț curent: $ 0.00008921 $ 0.00008921 $ 0.00008921 Află mai mult despre prețul tokenului BEBE (BEBE)

Tokenomie pentru BEBE (BEBE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BEBE (BEBE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BEBE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BEBE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BEBE, explorează prețul în direct al tokenului BEBE!

