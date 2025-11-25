Ce este SLX

Tokenomie și analiză de preț pentru SLIMEX (SLX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SLIMEX (SLX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 18.27M $ 18.27M $ 18.27M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 105.44M $ 105.44M $ 105.44M Maxim dintotdeauna: $ 0.0162 $ 0.0162 $ 0.0162 Minim dintotdeauna: $ 0.005582250839159196 $ 0.005582250839159196 $ 0.005582250839159196 Preț curent: $ 0.010544 $ 0.010544 $ 0.010544 Află mai mult despre prețul tokenului SLIMEX (SLX) Cumpără SLX acum!

Informații despre SLIMEX (SLX) "Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive. "Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive. Pagină de internet oficială: https://slimex.io/ Carte albă: https://drive.google.com/file/d/1DdGZRjbGlLs3sSqrNQHxDLx3mPGgw_F9/view?usp=share_link Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x8A063A9ff4dE28dcB87117cc759BE6cE70e09F81

Tokenomie pentru SLIMEX (SLX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SLIMEX (SLX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SLX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SLX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SLX, explorează prețul în direct al tokenului SLX!

Cum se cumpără SLX Te interesează să adaugi SLIMEX (SLX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SLX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SLX pe MEXC! Istoric de preț pentru SLIMEX (SLX) Analiza istoricului de preț pentru SLX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SLX! Predicție de preț pentru SLX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SLX? Pagina noastră de predicție de preț pentru SLX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SLX!

