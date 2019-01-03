Tokenomie pentru BEAM (BEAM) Descoperă informații cheie despre BEAM (BEAM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BEAM (BEAM) Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved. Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved. Pagină de internet oficială: https://www.beam.mw/ Explorator de blocuri: https://explorer.beam.mw/ Cumpără BEAM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BEAM (BEAM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BEAM (BEAM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.56M $ 3.56M $ 3.56M Ofertă totală: $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M Ofertă aflată în circulație: $ 150.75M $ 150.75M $ 150.75M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.21M $ 6.21M $ 6.21M Maxim dintotdeauna: $ 2.0772 $ 2.0772 $ 2.0772 Minim dintotdeauna: $ 0.018501843100431303 $ 0.018501843100431303 $ 0.018501843100431303 Preț curent: $ 0.02363 $ 0.02363 $ 0.02363 Află mai mult despre prețul tokenului BEAM (BEAM)

Tokenomie pentru BEAM (BEAM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BEAM (BEAM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BEAM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BEAM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BEAM, explorează prețul în direct al tokenului BEAM!

Cum se cumpără BEAM Te interesează să adaugi BEAM (BEAM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BEAM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BEAM pe MEXC!

Istoric de preț pentru BEAM (BEAM) Analiza istoricului de preț pentru BEAM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BEAM!

Predicție de preț pentru BEAM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BEAM? Pagina noastră de predicție de preț pentru BEAM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BEAM!

