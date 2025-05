BEAM

Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.

NumeBEAM

PozițieNo.1313

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0,13%

Ofertă află în circulație150 753 560

Ofertă maximă262 800 000

Ofertă totală150 753 560

Rată de circulație0.5736%

Data emiterii2019-01-03 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna3.1829798403,2019-01-28

Cel mai mic preț0.024893559039603684,2025-04-07

Lanț de blocuri publicBEAM

