Tokenomie pentru Axie Infinity (AXS) Descoperă informații cheie despre Axie Infinity (AXS), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Axie Infinity (AXS) Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives. Pagină de internet oficială: https://axieinfinity.com/ Carte albă: https://whitepaper.axieinfinity.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/HysWcbHiYY9888pHbaqhwLYZQeZrcQMXKQWRqS7zcPK5

Tokenomie și analiză de preț pentru Axie Infinity (AXS) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Axie Infinity (AXS), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 357.51M $ 357.51M $ 357.51M Ofertă totală: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Ofertă aflată în circulație: $ 166.51M $ 166.51M $ 166.51M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 579.69M $ 579.69M $ 579.69M Maxim dintotdeauna: $ 165.523 $ 165.523 $ 165.523 Minim dintotdeauna: $ 0.12343134 $ 0.12343134 $ 0.12343134 Preț curent: $ 2.147 $ 2.147 $ 2.147 Află mai mult despre prețul tokenului Axie Infinity (AXS)

Tokenomie pentru Axie Infinity (AXS): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Axie Infinity (AXS) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AXS care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AXS care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AXS, explorează prețul în direct al tokenului AXS!

Cum se cumpără AXS Te interesează să adaugi Axie Infinity (AXS) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AXS, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru Axie Infinity (AXS) Analiza istoricului de preț pentru AXS ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AXS!

Predicție de preț pentru AXS Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AXS? Pagina noastră de predicție de preț pentru AXS combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AXS!

