Tokenomie pentru Babylon (BABY) Descoperă informații cheie despre Babylon (BABY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Babylon (BABY) Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods. Pagină de internet oficială: http://babylon.foundation Carte albă: http://docs.babylonlabs.io Explorator de blocuri: https://www.mintscan.io/babylon Cumpără BABY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Babylon (BABY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Babylon (BABY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 134.48M $ 134.48M $ 134.48M Ofertă totală: $ 10.39B $ 10.39B $ 10.39B Ofertă aflată în circulație: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 526.21M $ 526.21M $ 526.21M Maxim dintotdeauna: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Minim dintotdeauna: $ 0.03804514614989939 $ 0.03804514614989939 $ 0.03804514614989939 Preț curent: $ 0.05067 $ 0.05067 $ 0.05067 Află mai mult despre prețul tokenului Babylon (BABY)

Tokenomie pentru Babylon (BABY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Babylon (BABY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BABY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BABY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BABY, explorează prețul în direct al tokenului BABY!

Cum se cumpără BABY Te interesează să adaugi Babylon (BABY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BABY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BABY pe MEXC!

Istoric de preț pentru Babylon (BABY) Analiza istoricului de preț pentru BABY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BABY!

Predicție de preț pentru BABY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BABY? Pagina noastră de predicție de preț pentru BABY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BABY!

