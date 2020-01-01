Tokenomie pentru BSquared Network (B2) Descoperă informații cheie despre BSquared Network (B2), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BSquared Network (B2) B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products). B² Network is a modular Bitcoin Scaling solution. It introduces B² Rollup (the first Bitcoin rollup based on zero-knowledge proof verification commitment), B² Hub (the first Bitcoin Data Availability layer that achieves finality on the Bitcoin network) and MiningSquared (The first Bitcoin mining pool offering auto-subscribable BTC yield products). Pagină de internet oficială: https://www.bsquared.network/ Carte albă: https://docs.bsquared.network/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x783c3f003f172c6Ac5AC700218a357d2D66Ee2a2 Cumpără B2 acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BSquared Network (B2) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BSquared Network (B2), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 35.63M $ 35.63M $ 35.63M Ofertă totală: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Ofertă aflată în circulație: $ 46.90M $ 46.90M $ 46.90M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 159.56M $ 159.56M $ 159.56M Maxim dintotdeauna: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Minim dintotdeauna: $ 0.3168599590333596 $ 0.3168599590333596 $ 0.3168599590333596 Preț curent: $ 0.75979 $ 0.75979 $ 0.75979 Află mai mult despre prețul tokenului BSquared Network (B2)

Tokenomie pentru BSquared Network (B2): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BSquared Network (B2) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri B2 care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri B2 care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru B2, explorează prețul în direct al tokenului B2!

Istoric de preț pentru BSquared Network (B2) Analiza istoricului de preț pentru B2 ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru B2!

Predicție de preț pentru B2 Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta B2? Pagina noastră de predicție de preț pentru B2 combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul B2!

