Informații despre Avalon (AVL) Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets. Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets. Pagină de internet oficială: https://www.avalonfinance.xyz/ Carte albă: https://docs.avalonfinance.xyz/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x5c8D0C48810FD37A0A824D074ee290E64f7A8Fa2 Cumpără AVL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Avalon (AVL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Avalon (AVL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 24.37M $ 24.37M $ 24.37M Ofertă totală: $ 162.25M $ 162.25M $ 162.25M Ofertă aflată în circulație: $ 161.68M $ 161.68M $ 161.68M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 150.70M $ 150.70M $ 150.70M Maxim dintotdeauna: $ 2.0011 $ 2.0011 $ 2.0011 Minim dintotdeauna: $ 0.11254797111213097 $ 0.11254797111213097 $ 0.11254797111213097 Preț curent: $ 0.1507 $ 0.1507 $ 0.1507 Află mai mult despre prețul tokenului Avalon (AVL)

Tokenomie pentru Avalon (AVL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Avalon (AVL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AVL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AVL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AVL, explorează prețul în direct al tokenului AVL!

Istoric de preț pentru Avalon (AVL) Analiza istoricului de preț pentru AVL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AVL!

Predicție de preț pentru AVL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AVL? Pagina noastră de predicție de preț pentru AVL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AVL!

