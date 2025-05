AVL

Avalon Labs is the world’s largest issuer of Bitcoin-backed stablecoins. We’re building the ultimate on-chain financial hub for Bitcoin, offering a seamless ecosystem that includes a Bitcoin-backed stablecoin, BTC-backed lending, yield-generating accounts, and a credit card. We’re committed to creating a scalable, transparent, and accessible financial network that transforms Bitcoin into an active economic asset across global markets.

PozițieNo.671

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)20,19%

Ofertă află în circulație161 683 998

Ofertă maximă1 000 000 000

Ofertă totală162 250 000,8

Rată de circulație0.1616%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.4376502589895284,2025-02-12

Cel mai mic preț0.18646250349684448,2025-05-31

Lanț de blocuri publicETH

