Informații despre ASSCOIN (ASSCOIN) AssCoin is a humorous memecoin created by the developers of FartCoin, with viral potential. With its funny name and light-hearted community vibe, AssCoin has become an entertainment-driven token in the cryptocurrency world. It doesn’t serve any real financial purpose but relies on social media and community involvement to drive its value, representing a part of the meme coin culture. AssCoin is a humorous memecoin created by the developers of FartCoin, with viral potential. With its funny name and light-hearted community vibe, AssCoin has become an entertainment-driven token in the cryptocurrency world. It doesn’t serve any real financial purpose but relies on social media and community involvement to drive its value, representing a part of the meme coin culture. Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/G3EDZoS49NRVKP8X1HggHZJueJeR8d2izUHeXdV3pump Cumpără ASSCOIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ASSCOIN (ASSCOIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ASSCOIN (ASSCOIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: -- -- -- Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): -- -- -- Maxim dintotdeauna: $ 0.020596 $ 0.020596 $ 0.020596 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.0002802 $ 0.0002802 $ 0.0002802 Află mai mult despre prețul tokenului ASSCOIN (ASSCOIN)

Tokenomie pentru ASSCOIN (ASSCOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ASSCOIN (ASSCOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ASSCOIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ASSCOIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ASSCOIN, explorează prețul în direct al tokenului ASSCOIN!

Istoric de preț pentru ASSCOIN (ASSCOIN) Analiza istoricului de preț pentru ASSCOIN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ASSCOIN!

Predicție de preț pentru ASSCOIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ASSCOIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru ASSCOIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ASSCOIN!

