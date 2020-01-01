Tokenomie pentru Apertum (APTM) Descoperă informații cheie despre Apertum (APTM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Apertum (APTM) APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability. APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability. Pagină de internet oficială: https://apertum.io Carte albă: https://apertum.io/apt-whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://explorer.apertum.io Cumpără APTM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Apertum (APTM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Apertum (APTM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 71.95M $ 71.95M $ 71.95M Ofertă totală: $ 58.21M $ 58.21M $ 58.21M Ofertă aflată în circulație: $ 57.88M $ 57.88M $ 57.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.61B $ 2.61B $ 2.61B Maxim dintotdeauna: $ 1.969 $ 1.969 $ 1.969 Minim dintotdeauna: $ 0.7208375990263015 $ 0.7208375990263015 $ 0.7208375990263015 Preț curent: $ 1.243 $ 1.243 $ 1.243 Află mai mult despre prețul tokenului Apertum (APTM)

Tokenomie pentru Apertum (APTM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Apertum (APTM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri APTM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri APTM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru APTM, explorează prețul în direct al tokenului APTM!

Cum se cumpără APTM Te interesează să adaugi Apertum (APTM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru APTM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra APTM pe MEXC!

Istoric de preț pentru Apertum (APTM) Analiza istoricului de preț pentru APTM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru APTM!

Predicție de preț pentru APTM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta APTM? Pagina noastră de predicție de preț pentru APTM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul APTM!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!