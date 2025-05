APTM

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

PozițieNo.1369

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)131.95%

Ofertă află în circulație3,899,287

Ofertă maximă2,100,000,000

Ofertă totală7,430,696.0332977

Rată de circulație0.0018%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.972488445629584,2025-04-11

Cel mai mic preț0.7208375990263015,2025-04-24

Lanț de blocuri publicAPERTUM

