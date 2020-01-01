Tokenomie pentru ANITA AI (ANITA) Descoperă informații cheie despre ANITA AI (ANITA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre ANITA AI (ANITA) Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value. Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value. Pagină de internet oficială: https://voice.itsanita.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/AnXE9mZYWReqBw4v5HrY2S2utt42uEtcBGmuCXASvRAi Cumpără ANITA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru ANITA AI (ANITA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru ANITA AI (ANITA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Maxim dintotdeauna: $ 0.009888 $ 0.009888 $ 0.009888 Minim dintotdeauna: $ 0.000422257587688162 $ 0.000422257587688162 $ 0.000422257587688162 Preț curent: $ 0.001857 $ 0.001857 $ 0.001857 Află mai mult despre prețul tokenului ANITA AI (ANITA)

Tokenomie pentru ANITA AI (ANITA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru ANITA AI (ANITA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ANITA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ANITA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ANITA, explorează prețul în direct al tokenului ANITA!

Istoric de preț pentru ANITA AI (ANITA) Analiza istoricului de preț pentru ANITA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ANITA!

Predicție de preț pentru ANITA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ANITA? Pagina noastră de predicție de preț pentru ANITA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ANITA!

