Tokenomie pentru Project Ailey (ALE) Descoperă informații cheie despre Project Ailey (ALE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Project Ailey (ALE) Project Ailey is the first AI-powered Primary Agent, offering limitless possibilities across gaming, movies, and the metaverse. Ailey is a dynamic, personalized character with her own personality, living in the Aileyverse. Powered by on-device SLM, she provides hyper-personalized services and interacts with users through a human-like presence. The $ALE token drives the Aileyverse ecosystem, enabling item purchases, cosmetic upgrades, NFT transactions, and rewards. Users can customize Ailey's appearance and participate in events, earning $ALE tokens to enhance engagement and drive ecosystem growth. Pagină de internet oficială: https://myailey.com/ Carte albă: https://project-ailey.gitbook.io/project-ailey Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x9dCE13E71B11eb5Df66ca269bD657696587Fd4E2

Tokenomie și analiză de preț pentru Project Ailey (ALE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Project Ailey (ALE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 199.76M $ 199.76M $ 199.76M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 392.92M $ 392.92M $ 392.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 508.40M $ 508.40M $ 508.40M Maxim dintotdeauna: $ 0.5873 $ 0.5873 $ 0.5873 Minim dintotdeauna: $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 $ 0.10889296506695555 Preț curent: $ 0.5084 $ 0.5084 $ 0.5084 Află mai mult despre prețul tokenului Project Ailey (ALE)

Tokenomie pentru Project Ailey (ALE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Project Ailey (ALE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ALE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ALE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ALE, explorează prețul în direct al tokenului ALE!

Cum se cumpără ALE Te interesează să adaugi Project Ailey (ALE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ALE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ALE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Project Ailey (ALE) Analiza istoricului de preț pentru ALE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ALE!

Predicție de preț pentru ALE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ALE? Pagina noastră de predicție de preț pentru ALE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ALE!

