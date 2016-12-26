Tokenomie pentru Aeternity (AE) Descoperă informații cheie despre Aeternity (AE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Aeternity (AE) Founded in 2016, æternity is an open-source, blockchain-based distributed computing platform that builds on decentralized cryptographic P2P technology. Designed to deliver unmatched productivity, transparent governance, and global scalability, æternity offers blockchain technology with a consensus mechanism that is as efficient and cost-effective as possible. æternity's unique state channel design enables the off-chain verification of data and smart contracts, allowing for all transactions to be independent of each other, thereby increasing transaction speed and scalability while also ensuring increased privacy. æternity's underlying value token is the AE token, which can be transferred between members and is used to compensate participant nodes for any number of computations performed. All AE token users are allowed to participate in the governance of the aeternity blockchain through a voting process, weighted by the number of tokens each user holds. Pagină de internet oficială: https://www.aeternity.com/ Carte albă: https://github.com/aeternity/protocol Explorator de blocuri: https://www.aeknow.org/ Cumpără AE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Aeternity (AE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Aeternity (AE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Ofertă totală: $ 396.26M $ 396.26M $ 396.26M Ofertă aflată în circulație: $ 385.11M $ 385.11M $ 385.11M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Maxim dintotdeauna: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Minim dintotdeauna: $ 0.00380538834773184 $ 0.00380538834773184 $ 0.00380538834773184 Preț curent: $ 0.004094 $ 0.004094 $ 0.004094 Află mai mult despre prețul tokenului Aeternity (AE)

Tokenomie pentru Aeternity (AE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Aeternity (AE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AE, explorează prețul în direct al tokenului AE!

Cum se cumpără AE Te interesează să adaugi Aeternity (AE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru AE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra AE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Aeternity (AE) Analiza istoricului de preț pentru AE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru AE!

Predicție de preț pentru AE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta AE? Pagina noastră de predicție de preț pentru AE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul AE!

