A negocição de futuros, ao contrário da negociação spot, apresenta "alta alavancagem, alto risco e alto potencial de retorno", o que o torna altamente procurado por diversos traders. No entanto, a negociação de futuros tem uma barreira de entrada maior e um número maior de pessoas enfrentando perdas. Como resultado, é necessário termos uma compreensão abrangente dos ativos subjacentes dos contratos futuros e realizar uma análise fundamentalista desses contratos, a fim de minimizar a possibilidade de perdas e aumentar as oportunidades de alcançar lucros.









A análise fundamentalista de futuros é um método utilizado pelos traders para avaliar o valor justo dos contratos futuros com base nos fundamentos de um projeto. Os principais fundamentos incluem indicadores on-chain e dados relacionados ao token. Ao interpretar essas dimensões de dados, a análise fundamentalista de futuros permite uma compreensão abrangente do status real dos tokens, possibilitando a avaliação de seu intrínseco. O valor real e o preço atual de mercado podem diferir, e quando há uma disparidade significativa entre os dois, surgem oportunidades de negociação no mercado de futuros.









Muitos traders utilizam a análise técnica ao se envolverem na negociação de futuros, confiando em padrões de gráficos (K-line) e nas relações entre volume e preço para determinar oportunidades de negociação para os tipos de contratos futuros atuais. No entanto, a análise técnica não é infalível e possui o potencial de distorcer os resultados. Para entender sua origem, análise técnica é baseada no estudo de tendências históricas, buscando padrões e ciclos de alta probabilidade. Consequentemente, diversos métodos de análise técnica são experimentais e os resultados são derivados de informações processadas, o que implica em uma natureza defasada. A ação é tomada apenas depois que as tendências do mercado de futuros já se manifestaram. Este não é o pior aspecto da análise técnica; em um mercado de futuros totalmente competitivo, as tendências de preços são diversas, e diferentes métodos de análise técnica podem gerar conclusões inconsistentes ou até contraditórias, dificultando para os traders a determinação da direção para abrir posições.





Em conclusão, a análise técnica não é infalível e pode ser sujeita a distorções. A análise fundamentalista, no entanto, pode compensar de forma eficaz as limitações da análise técnica mencionadas acima, oferecendo uma abordagem analítica mais abrangente, de longo prazo e conclusiva. Em primeiro lugar, a análise fundamentalista de futuros abrange indicadores on-chain, dados de tokens e outros fatores de mercado abrangentes. Em segundo lugar, a análise fundamentalista de futuros pode prever amplamente a tendência de longo prazo do preço de um ativo. Por fim, ao contrário da natureza ambígua da análise técnica, as conclusões extraídas da análise fundamentalista são frequentemente afirmativas.





No entanto, é importante observar que, às vezes, mesmo com fundamentos fortes de um projeto, os preços dos tokens podem não apresentar aumentos significativos em um curto período de tempo. Da mesma forma, fundamentos fracos de um projeto podem não resultar necessariamente em quedas abruptas no preço dos tokens. Isso ocorre porque a análise fundamentalista de futuros foca principalmente na identificação de oportunidades de negociação de tendência de longo prazo. Para identificar pontos de entrada e saída de curto prazo, é aconselhável complementar a análise fundamentalista com a análise técnica.









Podemos utilizar os seguintes cinco pontos de dados para a análise fundamentalista de futuros:

Endereços Ativos

Taxa de Hash

Valor Total Bloqueado (TVL)

Capitalização de Mercado e Valuação Totalmente Diluída

Oferta de Tokens





3.1 Endereços Ativos





A análise de endereços ativos dentro de uma rede blockchain fornece insights sobre a participação dos usuários. À medida que o número de endereços ativos aumenta ao longo do tempo, isso indica um ecossistema de projeto em crescimento. Se, durante esse período, os preços dos tokens estiverem baixos, pode ser aconselhável considerar a manutenção dos ativos do projeto e a negociação de posições de long. Por outro lado, uma diminuição nos endereços ativos sugere uma redução no número de usuários, o que pode levar à consideração de reduzir a posse dos ativos do projeto e negociar posições de short. Geralmente, o acompanhamento dos endereços ativos pode ser feito por meio de exploradores de blockchain do projeto, como Etherscan.





3.2 Taxa de Hash





É importante notar que a métrica de taxa de hash é aplicável apenas a criptomoedas baseadas em Proof of Work (PoW), como Bitcoin, Ethereum (antes da transição para PoS), Bitcoin Cash, entre outras. Em redes de prova de trabalho, os mineradores validam transações e protegem a rede resolvendo problemas matemáticos complexos com computadores de alta potência. Os dados de hash representam as soluções para esses cálculos, tornando a taxa de hash uma medida do poder computacional total processando transações.





De modo geral, a taxa de hash tem uma correlação positiva com o valor de longo prazo de uma criptomoeda. Uma taxa de hash mais alta indica que os mineradores estão dispostos a investir capital de longo prazo na infraestrutura fundamental dessa criptomoeda. Quando a taxa de hash de uma criptomoeda aumenta, isso sugere um aumento no investimento dos mineradores, podendo indicar que o valor do token está subestimado e criando oportunidades para operar posições long. Por outro lado, uma queda na taxa de hash sugere que os mineradores estão saindo do projeto, o que pode significar uma superestimação do valor do token e gerar oportunidades para operar posições de short.





BTC Hashrate. Source: Bitinfocharts.





3.3 Valor Total Bloqueado (TVL)





O Valor Total Bloqueado (TVL) é uma métrica específica para medir a força de um projeto de finanças descentralizadas (DeFi). O TVL representa o valor total de ativos em criptomoedas que os usuários stakearam ou bloquearam dentro de uma plataforma DeFi. Os investidores podem utilizar os dados de TVL para comparar o crescimento de diferentes projetos DeFi. Plataformas comuns para consultar o TVL incluem DeFiLlama.

Geralmente, o TVL reflete a popularidade de um projeto. Um aumento no TVL sugere possíveis oportunidades para operar posições de long, enquanto um TVL mais baixo indica menor atenção do mercado ao projeto, com saída acelerada de fundos, criando oportunidades para operar posições de short.





3.4 Capitalização de Mercado e Valuação Totalmente Diluída





Existe uma diferença significativa entre capitalização de mercado e valuação totalmente diluída. A Valuação Totalmente Díluida (Fully Diluted Valuation - FDV) refere-se à capitalização de mercado total de um protocolo, assumindo que todos os tokens já estão em circulação. Compreender essa distinção pode ser valioso para quem busca oportunidades na negociação de futuros. Se houver uma grande diferença entre a capitalização de mercado de um projeto e sua valuação totalmente diluída, isso indica que uma parte significativa dos tokens ainda não entrou em circulação. A introdução de novos tokens no mercado pode gerar uma pressão vendedora substancial.





Essa situação é comum em projetos recém-lançados, onde o suprimento circulante de tokens geralmente representa apenas uma pequena fração do suprimento total. Por exemplo, quando a Curve lançou o token CRV, seu preço de negociação chegou a 15-20 dólares, com uma valuação totalmente diluída superior a 50 bilhões de dólares, um valor mais alto do que a capitalização da Ethereum na época. Claramente, uma valorização tão inflada é irrealista, e o mercado tende a se autocorrigir para baixo. Nessas condições, podem surgir oportunidades para operações de posição curta. Por outro lado, uma subvalorização pode desencadear um aumento no preço do token do projeto, criando oportunidades para operações de posição longa.





3.5 Oferta de Tokens





Quando outros aspectos fundamentais de um projeto são relativamente iguais, a oferta de tokens tem uma influência significativa nos preços dos ativos. O suprimento máximo e o suprimento circulante são métricas-chave da oferta de tokens, sendo o suprimento circulante especialmente importante.

No contexto da análise fundamentalista de futuros, o suprimento circulante serve como base teórica para a manutenção de posições de longo prazo. Especificamente, quando o suprimento circulante é baixo e os tokens estão relativamente concentrados, o potencial de valorização do token é alto, tornando-o adequado para manter posições de long. Por outro lado, se a circulação de tokens for alta e a distribuição ampla, a probabilidade de valorização diminui, favorecendo a manutenção de posições de short.









Os cinco pontos de dados mencionados são cruciais na análise fundamentalista de futuros e podem fornecer uma direção de longo prazo para a negociação. Para resumir, se os dados apresentarem bons resultados, mas o preço do token não subir, o verdadeiro valor do token pode estar subestimado, oferecendo uma oportunidade de longo prazo para operar posições long. Por outro lado, se os dados caírem, mas o preço do token se mantiver estável, o verdadeiro valor do token pode estar superestimado, oferecendo uma oportunidade de longo prazo para operar posições de short.





A análise fundamentalista para a negociação de futuros é de extrema importância, pois pode compensar as limitações da análise técnica. É uma das habilidades essenciais que os investidores devem dominar. Ao tomar decisões sobre a direção e a quantidade de posições em futuros, é aconselhável ter uma compreensão abrangente dos fundamentos do projeto. No entanto, é importante notar que, normalmente, precisamos





Aviso legal: A negociação de criptomoedas envolve riscos. Esta informação não constitui aconselhamento de investimento, tributação, jurídico, financeiro, contábil, consultoria ou qualquer outro conselho relacionado, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece informações para fins de referência apenas e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos associados e invista com cautela. Todas as atividades de investimento dos usuários são independentes desta plataforma.