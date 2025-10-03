No competitivo mercado de negociação de criptomoedas, é crucial escolher uma plataforma que não apenas forneça uma experiência de negociação estável e eficiente, mas que também ofereça continuamente bNo competitivo mercado de negociação de criptomoedas, é crucial escolher uma plataforma que não apenas forneça uma experiência de negociação estável e eficiente, mas que também ofereça continuamente b
Eventos de Futuros da MEXC: Um guia completo para maximizar recompensas enquanto negocia

3 de outubro de 2025MEXC
#Eventos populares#Futuros#Iniciantes
No competitivo mercado de negociação de criptomoedas, é crucial escolher uma plataforma que não apenas forneça uma experiência de negociação estável e eficiente, mas que também ofereça continuamente benefícios adicionais. A MEXC desenhou um conjunto abrangente de eventos de Futuros tanto para novos quanto para antigos usuários. Esses eventos cobrem cada etapa da negociação. Seja um iniciante entrando em Futuros pela primeira vez ou um negociador experiente de alta frequência, há recompensas adaptadas para atender diferentes necessidades. A participação proporciona não apenas o potencial de ganhos com a negociação, mas também acesso a bônus de Futuros, reduções de taxas e elegibilidade para compartilhar prêmios.

Este artigo oferece uma visão completa dos eventos de Futuros em andamento da MEXC, ajudando os negociadores a entender como garantir benefícios extras junto com sua atividade de negociação. Os usuários podem visualizar esses eventos no site oficial da MEXC em Eventos → Futuros na barra de navegação.


1. Evento Ganhe $10.000


O evento de bônus de Futuros Ganhe $10.000 é dividido em duas partes: tarefas exclusivas para novos usuários e tarefas avançadas. A seção exclusiva para novos usuários tem um baixo limite de entrada, tornando as recompensas mais fáceis de serem obtidas, enquanto as tarefas avançadas exigem completar um certo volume acumulado de negociação antes que as recompensas possam ser resgatadas.


2. Festa da Taxa 0


A Festa do trader taxa 0 é um evento da MEXC que oferece zero taxas de negociação em 100 pares de Futuros. Não é necessário registro. Os usuários desfrutarão de 0% de taxas Maker e Taker ao negociar os pares elegíveis.

Observações:
1) Durante o evento, descontos de taxas provenientes de outras promoções não se aplicam aos pares deste evento.
2) Durante o evento, os volumes de negociação dos pares de Futuros participantes não serão contabilizados em outros eventos relacionados a Futuros, como Ganhe $10.000, M-Day de Futuros, Super X-Game, Tabela de Classificação de Futuros, Hotspot de Futuros, etc.


3. M-Day de Futuros


O M-Day é um evento exclusivo de Futuros da MEXC no qual os usuários que negociam Futuros USDT-M ou Coin-M podem participar de um desafio para ganhar baús mágicos (Wonder Chests) gratuitamente, com a chance de obter recompensas em bônus de Futuros. Esses bônus podem ser usados como margem, e qualquer lucro resultante pode ser sacado.

Alcançar um volume de negociação de 45.000 USDT garante um baú mágico. Quanto maior o volume de negociação, mais baús podem ser obtidos e maior a probabilidade de encontrar Gemas. Para instruções detalhadas sobre como participar do M-Day, consulte o guia Como participar do M-Day?


4. Hotspot de Futuros


O Hotspot de Futuros é um evento no qual os usuários podem negociar pares de Futuros populares. Ao clicar em Inscrição rápida e negociar os Futuros designados durante o período do evento, os participantes têm a oportunidade de ganhar recompensas em bônus de Futuros.


5. Tabela de Classificação de Futuros


A Tabela de Classificação de Futurosda MEXC classifica os usuários pelo PNL diário durante o período do evento. Os 200 melhores usuários (com volume diário de negociação de Futuros superior a 200.000 USDT) compartilham o prêmio em pool, enquanto os 200 melhores por volume de negociação também compartilham um pool adicional. As recompensas são distribuídas diariamente. O Futuros Leaderboard está disponível nos períodos diário, semanal e mensal.


6. Super X-Game


O Super X-Game é um evento recorrente de Futuros da MEXC. Usuários que concluírem negociações com alavancagem de 21x ou superior serão inscritos automaticamente. No Super X-Game atualizado, diferentes níveis de volume de negociação correspondem a recompensas diferentes. Além disso, o prêmio em pool é determinado pelo número de participantes elegíveis. Quanto mais participantes, maior o pool. A distribuição do prêmio em pool é baseada nos rankings de volume de negociação. Para detalhes completos, consulte os termos e condições do evento.


Nota: As regras do evento acima estão sujeitas a alterações. Consulte as regras mais recentes na página do evento. A MEXC reserva o direito de interpretação final.

7. Conclusão


A MEXC oferece diversos eventos de Futuros, cada um atendendo a diferentes perfis de usuários, desde iniciantes até negociadores experientes. Eventos como Ganhe $10.000, Festa da Taxa 0 e M-Day de Futuros são ideais para novos usuários, ajudando-os a começar a negociar Futuros com bônus de baixo risco. Para negociadores mais avançados, Hotspot de Futuros, Tabela de Classificação e Super X-Game fornecem oportunidades para ganhar recompensas significativas e exibir habilidades de negociação.

Leitura recomendada:


Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXCfornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Por favor, certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de inteira responsabilidade do usuário.

