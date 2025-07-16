1. O que é o M-Day? O M-Day é um evento especial de futuros na MEXC. Ao participar no M-Day, pode receber Baús Maravilha gratuitos e ganhar bónus de Futuros. Por cada 45.000 USDT em volume de negociaç1. O que é o M-Day? O M-Day é um evento especial de futuros na MEXC. Ao participar no M-Day, pode receber Baús Maravilha gratuitos e ganhar bónus de Futuros. Por cada 45.000 USDT em volume de negociaç
Como participar no M-Day?

Como participar no M-Day?

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Eventos populares#Futuros#Iniciantes
1. O que é o M-Day?


O M-Day é um evento especial de futuros na MEXC. Ao participar no M-Day, pode receber Baús Maravilha gratuitos e ganhar bónus de Futuros. Por cada 45.000 USDT em volume de negociação, você receberá um Baú Maravilha. Quanto mais você negocia, mais baús recebe e maiores são suas chances de encontrar Gemas.

2. Por que participar no M-Day?


Participar no M-Day oferece vários benefícios:
  • Usuários que descubrem Gemas ou ouro podem receber recompensas substanciais em bónus de Futuros.
  • Os bônus de Futuros podem ser usados como margem, e os lucros resultantes são elegíveis para saque.
  • Usuários que não encontram Gemas ainda podem ganhar parte de um prêmio de tokens separado, distribuído proporcionalmente com base no número de Baús Maravilha detidos.

3. Como participar no M-Day?


3.1 No navegador


Visite o site oficial da MEXC e inicie sessão. Na barra de navegação, selecione Eventos e clique em M-Day de Futuros para acessar à página do evento M-Day.


Na página do M-Day de Futuros, deslize para baixo para ver o estado dos eventos por data. Localize o evento M-Day em andamento e clique nele. Depois, clique no botão Inscreva-se agora para participar.


Após a inscrição, será exibida uma mensagem dizendo Inscrito com sucesso.


Depois da inscrição concluída, se você continuar negociando durante o período do evento e cumprir os requisitos de volume de negociação, o sistema aumentará automaticamente o seu número de baús. Não é necessário se inscrever novamente.

Quando os resultados forem anunciados, você pode voltar à página M-Day de Futuros para conferir se ganhou. As recompensas serão distribuídas durante o período de liquidação.

3.2 No aplicativo


1) Inicie sessão no aplicativo MEXC e toque em M-Day na página inicial.
2) Na página M-Day, deslize par abaixo para ver o status dos eventos por data. Encontre o evento M-Day em andamento e toque nele para ver o botão de inscrição. Toque em Inscreva-se agora para participar.
3) Após a inscrição, aparecerá um pop-up a dizendo Inscrito com sucesso.
4) Depois de inscrito, se você continuar negociando durante o evento e cumprir os critérios dos Baús Maravilha, o sistema atualizará automaticamente o seu número de Baús. Não é necessário nova inscrição.


Quando os resultados forem anunciados, você pode voltar à página M-Day para ver o que ganhou. As recompensas serão distribuídas durante o período de liquidação.

Como um evento emblemático da MEXC, o M-Day continuará oferecendo benefícios exclusivos para traders de Futuros. Você está convidado a participar e a desfrutar da experiência.

Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem representa uma recomendação de compra, venda ou manutenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.

