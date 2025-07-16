Como participar no M-Day?









M-Day é um evento especial de futuros na MEXC. Ao participar no M-Day, pode receber Baús Maravilha gratuitos e ganhar bónus de Futuros. Por cada 45.000 USDT em volume de negociação, você receberá um Baú Maravilha. Quanto mais você negocia, mais baús recebe e maiores são suas chances de encontrar Gemas.









Participar no M-Day oferece vários benefícios:

Usuários que descubrem Gemas ou ouro podem receber recompensas substanciais em bónus de Futuros.

Os bônus de Futuros podem ser usados como margem, e os lucros resultantes são elegíveis para saque.

Usuários que não encontram Gemas ainda podem ganhar parte de um prêmio de tokens separado, distribuído proporcionalmente com base no número de Baús Maravilha detidos.













Eventos e clique em M-Day de Futuros para acessar à página do evento M-Day. Visite o site oficial da MEXC e inicie sessão. Na barra de navegação, selecionee clique empara acessar à página do evento M-Day.









Na página do M-Day de Futuros, deslize para baixo para ver o estado dos eventos por data. Localize o evento M-Day em andamento e clique nele. Depois, clique no botão Inscreva-se agora para participar.









Após a inscrição, será exibida uma mensagem dizendo Inscrito com sucesso.









Depois da inscrição concluída, se você continuar negociando durante o período do evento e cumprir os requisitos de volume de negociação, o sistema aumentará automaticamente o seu número de baús. Não é necessário se inscrever novamente.





Quando os resultados forem anunciados, você pode voltar à página M-Day de Futuros para conferir se ganhou. As recompensas serão distribuídas durante o período de liquidação.









1) Inicie sessão no aplicativo MEXC e toque em M-Day na página inicial.

2) Na página M-Day, deslize par abaixo para ver o status dos eventos por data. Encontre o evento M-Day em andamento e toque nele para ver o botão de inscrição. Toque em Inscreva-se agora para participar.

3) Após a inscrição, aparecerá um pop-up a dizendo Inscrito com sucesso.

4) Depois de inscrito, se você continuar negociando durante o evento e cumprir os critérios dos Baús Maravilha, o sistema atualizará automaticamente o seu número de Baús. Não é necessário nova inscrição.









Quando os resultados forem anunciados, você pode voltar à página M-Day para ver o que ganhou. As recompensas serão distribuídas durante o período de liquidação.





Como um evento emblemático da MEXC, o M-Day continuará oferecendo benefícios exclusivos para traders de Futuros. Você está convidado a participar e a desfrutar da experiência.









Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem representa uma recomendação de compra, venda ou manutenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.