H

Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

Nome da cripto

Classificação

Capitalização de mercado

Capitalização de mercado totalmente diluída

Market share

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)

Fornecimento circulante

Fornecimento máximo

Fornecimento total

Taxa circulante

Data de emissão

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez

Máximo histórico

Menor preço

Blockchain pública

ApresentaçãoHumanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

