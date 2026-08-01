Preço de ZND Token hoje

O preço ao vivo de ZND Token (ZND) hoje é $ 0, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ZND para USD é de $ 0 por ZND.

ZND Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,179, com um fornecimento em circulação de 178.46M ZND. Nas últimas 24 horas, ZND foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.8381, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ZND movimentou-se -- na última hora e +24.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 78.19.

Informações de mercado de ZND Token (ZND)

Capitalização de mercado $ 21.18K$ 21.18K $ 21.18K Volume (24h) $ 78.19$ 78.19 $ 78.19 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 82.31K$ 82.31K $ 82.31K Fornecimento Circulante 178.46M 178.46M 178.46M Fornecimento total 693,541,268.0 693,541,268.0 693,541,268.0

A capitalização de mercado atual de ZND Token é $ 21.18K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 78.19. A oferta em circulação de ZND é 178.46M, com um fornecimento total de 693541268.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 82.31K.