Qual é o preço em tempo real de zkLink?

A avaliação atual está em R$, com uma variação de preço de -4.12% nas últimas 24 horas.

Como o sentimento do mercado afeta ZKL?

O sentimento é moldado por condições macroeconômicas, notícias do setor e desenvolvimentos no ecossistema da --. Um sentimento positivo geralmente está correlacionado com aumento no volume e alta de preços a curto prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação global de zkLink?

Com uma capitalização de mercado de R$607403.42565062310000, zkLink ocupa a posição #5487, destacando sua influência e escala no mercado mais amplo.

Como tem sido a atividade recente de negociação?

ZKL registrou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando o nível de participação ativa dos traders globais.

Qual é a volatilidade de ZKL hoje?

A volatilidade do token é de --%, ajudando os traders a avaliar se o mercado está apresentando estabilidade ou flutuações rápidas.

Qual é a faixa de negociação das últimas 24 horas?

Ela variou entre R$ e R$, indicando a força do preço durante o dia.

Quais fatores de longo prazo influenciam zkLink?

Os fatores incluem a oferta circulante (603329365.0 tokens), as tendências de adoção dentro da Smart Contract Platform,Ethereum Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),Layer 3 (L3),zkLink Nova Ecosystem,OKX Ventures Portfolio,CoinList Launchpad e a tração geral da rede da --.