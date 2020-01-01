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Principais tokens de Layer 3 (L3) por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Layer 3 (L3). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Degen
Degen
DEGEN
$ 0,0011499
-%0,41
-%3,79
-%7,73
$ 26,90M
$ 47,05M
2
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0,00531453
-%0,15
-%0,01
-%1,56
$ 26,42M
$ 965,71K
3
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0,02484175
-%0,44
-%0,00
-%14,43
$ 23,17M
$ 5,96M
4
Xai
Xai
XAI
$ 0,006375
+%0,09
-%1,87
-%10,94
$ 13,26M
$ 9,66M
5
Yellow
Yellow
YELLOW
$ 0,04106774
+%0,24
+%0,15
+%19,83
$ 7,93M
$ 542,37K
6
WINR Protocol
WINR Protocol
WINR
$ 0,004407
+%0,10
+%0,09
+%24,43
$ 3,91M
$ 1,47K
7
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0,04316507
-%0,06
-%0,00
-%0,84
$ 2,28M
$ 19,56K
8
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 1,65
+%0,61
+%0,01
-%5,71
$ 1,48M
$ 1,76K
9
TN100x
TN100x
TN100X
$ 1,704E-5
+%0,29
-%1,10
+%1,43
$ 146,39K
--
10
zkLink
zkLink
ZKL
$ 0,00020271
-%0,39
-%0,03
-%2,73
$ 121,05K
$ 303,16K
11
RCADE Network
RCADE Network
RCADE
$ 3,2E-6
%0,00
+%28,50
+%15,94
$ 26,57K
--
12
Privashh
Privashh
SHH
$ 2,08569E-7
%0,00
+%5,90
%0,00
$ 20,86K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de Layer 3 (L3) e por que são populares?
Tokens de Layer 3 (L3) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 12 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $105.66M.
Qual é o token de Layer 3 (L3) com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Layer 3 (L3) acompanhados na MEXC, RCADE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 28.50% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Layer 3 (L3) existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 12 tokens de Layer 3 (L3), incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Layer 3 (L3) incluem DEGEN, ORBS, CTSI. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Layer 3 (L3)?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Layer 3 (L3) é de aproximadamente $105.66M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Layer 3 (L3), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.