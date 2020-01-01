Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Layer 3 (L3). As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

O potencial dos tokens de Layer 3 (L3) depende dos fundamentos de cada projeto, das condições de mercado e da sua tolerância pessoal ao risco. A MEXC fornece preços em tempo real, gráficos e ferramentas de pesquisa para ajudar você a avaliar projetos de Layer 3 (L3). Sempre faça sua própria pesquisa antes de investir.

Cadastre uma conta gratuita na MEXC, conclua a verificação e deposite fundos. Em seguida, você pode pesquisar qualquer token de Layer 3 (L3) negociável no mercado Spot e começar a negociar com USDT ou outros pares suportados.

A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Layer 3 (L3) é de aproximadamente $105.66M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Entre os tokens de Layer 3 (L3) acompanhados na MEXC, RCADE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 28.50% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.

Tokens de Layer 3 (L3) representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 12 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $105.66M.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Layer 3 (L3), juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.