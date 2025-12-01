Preço de XFROG hoje

O preço ao vivo de XFROG (XFROG) hoje é $ 0.00000795, com uma variação de 3.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XFROG para USD é de $ 0.00000795 por XFROG.

XFROG ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,668,644, com um fornecimento em circulação de 210.00B XFROG. Nas últimas 24 horas, XFROG foi negociado entre $ 0.00000765 (mínimo) e $ 0.00000798 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00003795, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000472.

No desempenho de curto prazo, XFROG movimentou-se +0.31% na última hora e +22.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de XFROG (XFROG)

Capitalização de mercado $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Fornecimento Circulante 210.00B 210.00B 210.00B Fornecimento total 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

