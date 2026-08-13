Preço de Xavier hoje

O preço ao vivo de Xavier (XAVIER) hoje é $ 0, com uma variação de 0.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XAVIER para USD é de $ 0 por XAVIER.

Xavier ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 96,539, com um fornecimento em circulação de 989.97M XAVIER. Nas últimas 24 horas, XAVIER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, XAVIER movimentou-se +1.98% na última hora e -9.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Xavier (XAVIER)

Capitalização de mercado $ 96.54K$ 96.54K $ 96.54K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 96.54K$ 96.54K $ 96.54K Fornecimento Circulante 989.97M 989.97M 989.97M Fornecimento total 989,967,457.291122 989,967,457.291122 989,967,457.291122

A capitalização de mercado atual de Xavier é $ 96.54K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de XAVIER é 989.97M, com um fornecimento total de 989967457.291122. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 96.54K.