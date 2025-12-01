Preço de WPAY hoje

O preço ao vivo de WPAY (WPAY) hoje é $ 0.174529, com uma variação de 0.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WPAY para USD é de $ 0.174529 por WPAY.

WPAY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,083,363, com um fornecimento em circulação de 11.92M WPAY. Nas últimas 24 horas, WPAY foi negociado entre $ 0.170762 (mínimo) e $ 0.175128 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.262798, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04720244.

No desempenho de curto prazo, WPAY movimentou-se +0.15% na última hora e -3.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de WPAY (WPAY)

Capitalização de mercado $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.75B$ 1.75B $ 1.75B Fornecimento Circulante 11.92M 11.92M 11.92M Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

