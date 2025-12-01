Preço de WestTech Security Token hoje

O preço ao vivo de WestTech Security Token (WST) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de WST para USD é de -- por WST.

WestTech Security Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 6,533.12, com um fornecimento em circulação de 22.72M WST. Nas últimas 24 horas, WST foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.085558, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, WST movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de WestTech Security Token (WST)

Capitalização de mercado $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.14K$ 43.14K $ 43.14K Fornecimento Circulante 22.72M 22.72M 22.72M Fornecimento total 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

