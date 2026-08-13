Preço de VGX Token hoje

O preço ao vivo de VGX Token (VGX) hoje é $ 0, com uma variação de 66.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VGX para USD é de $ 0 por VGX.

VGX Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 71,229, com um fornecimento em circulação de 913.99M VGX. Nas últimas 24 horas, VGX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 12.47, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VGX movimentou-se -- na última hora e -28.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de VGX Token (VGX)

Capitalização de mercado $ 71.23K$ 71.23K $ 71.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 77.95K$ 77.95K $ 77.95K Fornecimento Circulante 913.99M 913.99M 913.99M Fornecimento total 916,741,574.5606325 916,741,574.5606325 916,741,574.5606325

A capitalização de mercado atual de VGX Token é $ 71.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VGX é 913.99M, com um fornecimento total de 916741574.5606325. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 77.95K.