Preço de Veilbound hoje

O preço ao vivo de Veilbound (VEIL) hoje é $ 0, com uma variação de 0.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VEIL para USD é de $ 0 por VEIL.

Veilbound ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 399,368, com um fornecimento em circulação de 999.95M VEIL. Nas últimas 24 horas, VEIL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VEIL movimentou-se +0.18% na última hora e -6.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.80K.

Informações de mercado de Veilbound (VEIL)

Capitalização de mercado $ 399.37K$ 399.37K $ 399.37K Volume (24h) $ 1.80K$ 1.80K $ 1.80K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 399.37K$ 399.37K $ 399.37K Fornecimento Circulante 999.95M 999.95M 999.95M Fornecimento total 999,952,936.339599 999,952,936.339599 999,952,936.339599

A capitalização de mercado atual de Veilbound é $ 399.37K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.80K. A oferta em circulação de VEIL é 999.95M, com um fornecimento total de 999952936.339599. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 399.37K.